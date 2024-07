Finanzierungslücke Neues Gesetz schafft neue Probleme für angehende Psychotherapeuten

Wenn man in Deutschland Psychotherapeutin oder Psychotherapeut werden will, musste man bislang tief in die Tasche greifen. Für die Weiterbildung nach der Uni wird ein höherer fünfstelliger Betrag fällig.

Felix Kiunke kennt sich damit aus. Er hat an in Kassel klinische Psychologie und Psychotherapie studiert. Ein Studiengang, der kombiniert mit einer angepassten Ausbildung aus einer Reform des damaligen Gesundheitsministers Jens Spahn hervorgegangen war. "Bisher ist die Ausbildung wahnsinnig teuer und schlecht bezahlt. Das soll in der neuen Weiterbildung anders werden. Die soll anders und besser bezahlt werden und man ist in einem gesicherten Anstellungsverhältnis. Auch das war bisher nicht gegeben." Soll – es passiert aber noch nicht, jedenfalls nur ziemlich selten.