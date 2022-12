Nach Reichsbürger-Razzia Faeser will Waffen- und Disziplinarrecht verschärfen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser will als Konsequenz aus der Reichsbürger-Razzia eine Reihe von Gesetzesverschärfungen auf den Weg bringen. So wolle sie das Waffenrecht verschärfen, kündigte die SPD-Politikerin in Berlin nach einer Sitzung des Innenausschusses im Deutschen Bundestag an: "Halbautomatische Waffen braucht man nicht privat im Besitz zu haben." Hier müsse gehandelt werden. Eine Verschärfung des Waffenrechts sei aus ihrer Sicht generell "richtig und wichtig".