In Deutschland sind immer mehr Menschen im Rentenalter auf Hilfe vom Sozialamt angewiesen. Nach einem Zeitungsbericht der Funke-Mediengruppe bezogen in den ersten drei Monaten dieses Jahres 684.360 Senioren Grundsicherung. Das sind knapp 26.000 mehr als im Dezember 2022 und laut Funke so viele wie nie zuvor.