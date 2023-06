Rente (monatlich) = EP x aRW x ZF x RAF, so "einfach" ist die Rentenformel. Die Rente errechnet sich aus dem während des Erwerbslebens erzielten Entgeltpunkten (EP) multipliziert mit dem aktuellen Rentenwert (aRW), dem Zugangsfaktor (ZF) und dem Rentenartfaktor (RAF). Der Rentenartfaktor ist bei Altersrenten immer 1, während er bei Witwen- und Waisenrenten niedriger ist, weil es hier um Renten Verstorbener geht und diese nie 1:1 ausgezahlt, sondern nur als Teilbetrag gezahlt werden. Der Zugangsfaktor sagt aus, ob eine Rente voll ausgezahlt wird oder mit Abschlägen, z.B. bei Frührente, also bei vorzeitigem Rentenbeginn. Der Zugangsfaktor beträgt z.B. 1, wenn die Rente (Altersrente) ab dem regulären Renteneintrittsalter bezogen wird. Bei Frührente liegt der ZF unter 1. Und wer über das gesetzliche Renteneintrittsalter hinaus arbeitet und keine Rente bezieht, kann den Zugangsfaktor sogar über 1 steigern.



Für eine ganz normale Altersrente mit Rentenbeginn zur Regelaltersgrenze lautet die Formel deshalb vereinfacht: Rente = EP x aRW.



Wie aber kann es sein, dass ein Durchschnittsverdiener im Osten die gleiche Rente bekommt wie ein Westdeutscher, da er doch über Jahrzehnte weniger verdient hat?



Das hängt mit der sogenannten Höherbewertung der Löhne zusammen und damit, dass die deutsche gesetzliche Rente quasi aus zwei Rentensystemen besteht: nämlich aus dem Rentensystem West und dem Rentensystem Ost. Jedes Rentensystem orientiert sich dabei an den jeweiligen Durchschnittslöhnen, die im jeweiligen Gebiet – also West und Ost – erzielt wurden.



Ein Beispiel: 1980 betrug der Jahresdurchschnittsverdienst in der Bundesrepublik Deutschland, also im Westen, 29.485 DM. Im Osten betrug der statistische Durchschnittsverdienst 9.447,90 DDR-Mark. Ein westdeutscher Durchschnittsverdiener hat 1980 also 3,1208 Mal mehr verdient als ein Durchschnittsverdiener in der DDR. Um einen DDR-Durchschnittverdiener mit einem westdeutschen Durchschnittsverdiener vergleichbar zu machen, wird für die Rentenberechnung des Ostdeutschen der DDR-Lohn um das 3,1208-Fache erhöht (9.447,90 x 3,1208). Das ergibt dann genau die 29.485 DM. Somit bekommt der Ostdeutsche mit einem Jahr Durchschnittsverdienst in der DDR genauso viele Rentenpunkte wie im Westen, nämlich exakt einen Rentenpunkt. Verdient er mehr, ist der Rentenpunkt über 1,0, verdient er weniger, liegt er unter 1. Der Rentenpunkt gibt also immer an, in welchem Verhältnis ein Arbeitnehmer im jeweiligen Gebiet (Ost oder West) und im jeweiligen Jahr zum Durchschnitt aller Beitragszahler stand.



Aber ist das nicht ungerecht? Die Ostdeutschen haben weniger verdient! Und ins westdeutsche Rentensystem haben sie ja zu DDR-Zeiten nicht eingezahlt. Warum sollten sie jetzt genauso viel Rente bekommen?



Seit Jahren hören und lesen wir zum Thema Ostrente diesen Vorwurf. Die DDR-Bürger haben natürlich nicht ins westdeutsche Rentensystem eingezahlt. Wie sollten sie auch? Sie haben aber in das Rentensystem der DDR eingezahlt und Rentenansprüche erworben, die nach dem Einigungsvertrag und auch nach höchstrichterlichen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes eine Eigentumsgarantie (Grundgesetz Artikel 14) haben. Dass die Ostdeutschen in die DDR-Rentenkasse nicht in D-Mark eingezahlt haben, was logischerweise nicht ging, spielt heute keine Rolle. Denn die gesetzliche Rente funktioniert bekanntlich nach dem sogenannten Umlageprinzip. Das bedeutet, dass die Renten aus den Beiträgen der aktuell Versicherten finanziert werden.



Wichtig ist dabei, dass entsprechend des früher erzielten Verdienstes Rentenbeiträge gezahlt worden und damit Rentenansprüche erworben worden sind und dass das Gleichgewicht von Einzahlern und Rentenempfängern in einem gesunden Verhältnis ist. Bzgl. der Ostrenten besteht hier eine Schieflage, weil zahlreiche Rentenansprüche von Ostdeutschen auf DDR-Zusatzrenten beruhen, die heute in der gesetzlichen Rente stecken und für die es keine adäquaten Renteneinzahlungen gibt. Als Beispiel seien hier nur die Rentenansprüche von DDR-Lehrern oder Staatsbediensteten genannt. Diese "Schieflage" bei den Beitragseinnahmen wird durch Steuergelder ausgeglichen, weshalb es immer wieder zum Streit zwischen den Bundesländern und dem Bund kommt. Für die Bundesländer ist die Finanzierung der ostdeutschen Zusatzrenten innerhalb der gesetzlichen Rente Bundessache.