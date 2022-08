Der Energiekonzern RWE erwägt, angesichts deutlicher Gewinne in anderen Bereichen die Verluste aus der Ersatzbeschaffung von Gas möglicherweise allein zu tragen. Das kündigte RWE-Chef Markus Krebber in einer Telefonkonferenz mit Journalisten an. Er sagte, RWE sei ein finanzstarkes und robustes Unternehmen. Die Zusatzkosten bei der Beschaffung von teurerem Gas am Weltmarkt wolle man daher bis auf Weiteres nicht für die Umlage geltend machen.

Markus Krebber Bildrechte: dpa Krebber verwies darauf, dass RWE bereits 750 Millionen Euro infolge der Sanktionierung russischer Kohlelieferungen selbst trage. RWE hatte zuvor Zahlen für das erste Halbjahr vorgelegt. Der Konzern legte kräftig zu und hat bereits seine Gewinnprognose angehoben. In diesem Jahr rechnet RWE mit Einnahmen in Höhe von bis zu 5,5 statt wie bisher 4 Milliarden Euro – vor Abzug von Zinsen, Steuern und Abschreibungen.



Nach eigenen Angaben profitiert RWE etwa von den Bestrebungen zu mehr Klimaschutz und erneuerbarer Energieerzeugung. Im ersten Halbjahr konnten demnach rund 20 Prozent mehr Strom aus Erneuerbaren Energien erzeugt werden als im Vorjahreszeitraum. Grund dafür seien der Kapazitätsausbau und bessere Windverhältnisse. Man wolle angesichts der Entwicklung auch 30 Prozent mehr in den weiteren Ausbau investieren als bisher geplant, insgesamt dann rund fünf Milliarden Euro.

Deutsche Gasspeicher kurz vor erstem Speicherziel

Der Füllstand der deutschen Gasspeicher nähert sich derweil dem ersten Speicherziel von 75 Prozent. Das geht aus Daten der europäischen Gasspeicherbetreiber von Donnerstag hervor. Demnach lag der Füllstand am Dienstag bei 73,7 Prozent. Seit vergangenem Freitag sei der Füllstand jeden Tag um mehr als 0,5 Prozentpunkte gestiegen, trotz deutlich reduzierter Liefermengen aus Russland. Sollte es bei diesem Speichertempo bleiben, würde noch diese Woche die 75-Prozent-Marke übersprungen.



Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte, er rechne damit, dass die Gasspeicher weiter gefüllt werden können. Sie seien schon jetzt wesentlich voller als im vergangenen Jahr.