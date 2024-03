Die Bundespolizei hat in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen im vergangenen Jahr 841 Schleuser gestellt. Der Sprecher der Bundespolizeiinspektion Pirna, Axel Bernhardt, sagte MDR AKTUELL, das seien etwa 200 mehr als im Vorjahr. Insbesondere in den Grenzgebieten zu Polen und Tschechien habe man eine große Zahl unerlaubter Einreisen aufgedeckt, bei denen Migranten in Transportern oder Containern versteckt worden seien.