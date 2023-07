Die Mindestlohnkommission hatte Anfang vergangener Woche entschieden, dass der Mindestlohn zunächst Anfang 2024 um 41 Cent auf 12,41 Euro pro Stunde und Anfang 2025 dann auf 12,82 Euro steigt. Dabei wurden die drei Gewerkschaftsvertreter in dem neunköpfigen Gremium überstimmt. DGB-Chefin Yasmin Fahimi hatte von einem "Schlag ins Gesicht von fast sechs Millionen Beschäftigten" gesprochen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil kündigte bereits an, die Empfehlung der Kommission wie gesetzlich vorgesehen per Rechtsverordnung umzusetzen.