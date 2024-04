Bei der Lufthansa ist ein weiterer Tarifkonflikt beigelegt. Nach einer Einigung mit dem Boden- und Sicherheitspersonal ist nun auch eine Vereinbarung mit dem Kabinenpersonal ausgehandelt worden. Wie die Geschwerkschaft Ufo am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte, schloss damit auch die letzte große Beschäftigtengruppe die Eckpunkte eines neuen Tarifvertrags.