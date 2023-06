Fleischindustrie Bundestag entscheidet über Einführung des Tierhaltungslogos

Hauptinhalt

Die Tierhaltung direkt beim Fleischkauf erkennen – das soll nach den Plänen von Agrarminister Cem Özdemir bald Pflicht sein. Der Bundestag will am Freitag über eine Kennzeichnung abstimmen. Dabei soll die Haltung der Tiere in fünf Kategorien unterschieden werden.