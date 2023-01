Sachsen-Anhalts Landesbauernverband startet mit einem unsicheren Blick auf die anstehenden politischen Entscheidungen in Berlin und Brüssel in das Jahr 2023. Das ist auf der Auftakt-Pressekonferenz am Dienstag deutlich geworden. Tierhalter und Ackerbauern befürchten demnach neue Auflagen.