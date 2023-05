Am Montag ist in Königshain-Wiederau ein neuer Stall für Schweine eingeweiht worden. Wie die Genießergenossenschaft Sachsen eG mitteilte, sollen in einigen Wochen die ersten Ferkel der Rasse "Duroc" einziehen. Insgesamt habe die neue Stallanlage Platz für 1.740 Tiere. Von einem geplanten Besucherbereich soll man später einen Blick auf die Haltung der Tiere werfen können, teilte die Genossenschaft mit.

Duroc-Schweine sind an ihrer rotbraunen Färbung und an den Hängeohren erkennbar. Bildrechte: MDR/Jörg Pfeifer