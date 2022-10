Anfang November wollen sich Vertreter der ostdeutschen Innenministerien in Erfurt treffen, um über die mögliche Radikalisierung von Energiepreis-Protesten zu beraten. Das bestätigte das Thüringer Innenministerium dem MDR. Auf dem von Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) einberufenen Treffen am 4. November werden Teilnehmer aktuelle Sicherheitsthemen besprechen, die aus ihrer Sicht vor allem die ostdeutschen Bundesländer betreffen. Gastgeber Thüringen will dabei über Radikalisierungstendenzen bei Demonstrationen und die Bekämpfung von Waldbränden sprechen.