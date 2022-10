Zehn Patienten, aber nur sieben Beatmungsgeräte – wer muss warten, wer wird versorgt? Für Sigrid Arnade ist klar: Jedes Leben sei gleich viel wert, sagt die Mitinitiatorin des Runden Tischs Triage, ein Zusammenschluss verschiedener Behindertenverbände. Wegen einer vermeintlich schlechteren Überlebenschance dürfe niemand hinten angestellt werden. "Zu sagen 'Survival of the Fittest, wir opfern die Schwächeren zugunsten der Stärkeren', schon das widerspricht unseren Grund- und Menschenrechten. Kein Leben ist mehr wert als ein anderes, junges nicht mehr als altes, nicht-behindertes ist nicht mehr wert als behindertes Leben. Und deshalb kann man so ein Kriterium nicht als ein Kriterium zur Entscheidung über Leben und Tod machen."