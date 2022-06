Das Bundesland Bremen will eine Bundesratsinitiative für eine Übergewinnsteuer einbringen. Damit sollen Unternehmens-Gewinne, die aufgrund des Kriegs in der Ukraine entstehen, abgeschöpft werden. Der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende in Sachsen, Georg-Ludwig von Breitenbuch, sieht dieses Vorhaben kritisch: "Wer soll das beurteilen? Da ist auch ein großes unternehmerisches Risiko zu tragen von den Betrieben. Nur zu sagen: du du du – du hast zu viel verdient, jetzt gehen wir dir ans Leder. So einfach ist es nicht."