Obwohl die prinzipielle Zustimmung zum Deutschland-Ticket also sehr hoch ist, will nur ein kleiner Teil das Angebot selbst nutzen: Jeder Fünfte gab an, das Ticket selbst kaufen zu wollen, oder es vor dem Start bereits gekauft zu haben.

In seiner Heimatstadt sei er bisher überwiegend mit dem Fahrrad unterwegs, auch, weil für ihn die bisherigen Abo-Tickets zu unattraktiv waren, argumentiert er weiter. Das Deutschland-Ticket finde er als jemand, der am Wochenende gern mal in andere Städte pendele, aufgrund der Einfachheit hingegen sehr attraktiv. Der Leipziger will das Deutschland-Ticket auch aus grundsätzlichen Erwägungen kaufen: "Selbst, wenn sich das Ticket für mich nicht rechnen sollte, kaufe ich es, weil ich es für eine gute Investition in solidarische Mobilität für die Gesellschaft halte."