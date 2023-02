Lina Fustock vom Verband Deutsch-Syrischer Hilfsvereine fordert andere Unterstützung für Betroffene in Syrien: "Wir plädieren in jedem Fall für eine Luftbrücke aus Nordwest Syrien. Gerade auch die Menschen, die am verletzlichsten sind, müssen wir unbedingt rausholen. Das sind Frauen, das sind Kinder, das sind ältere Menschen und verletzte Menschen. Das sind humanitäre Notfälle. Für diese Menschen brauchen wir ganz dringend eine Lösung." 3,5 Millionen Menschen hätten in Syrien durch das Erdbeben ihr Zuhause verloren, betont Fustock.