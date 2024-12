Europas größter Autobauer will aufgrund von sinkendem Absatz und Gewinn bei den Kosten sparen. In den laufenden Tarifverhandlungen fordert VW deshalb eine Lohnkürzung um zehn Prozent und droht mit Kündigungen und erstmalig mit der Schließung von Werken in Deutschland. Betriebsrat und IG Metall wollen das verhindern. In dieser Woche beteiligten sich bundesweit in allen VW-Standorten schon fast 100.000 VW-Beschäftigte an kurzzeitigen Arbeitsniederlegungen, darunter auch an Standorten in Zwickau, Chemnitz und Dresden.