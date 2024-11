Der stellvertretende Leiter des Ifo Instituts für Wirtschaftsforschung Dresden, Joachim Ragnitz, sieht derzeit keine Deindustriealisierung in Deutschland. Der Wissenschaftler sagte MDR AKTUELL, zwar sei die Lage in einigen Bereichen dramatisch, gerade bei den energieintensiven Zweigen.



Doch auch wenn derzeit viele Stellen gestrichen würden, sei das gemessen an der Gesamtzahl aller Arbeitskräfte in der Industrie noch vergleichsweise wenig. Von einer echten Deindustriealisierung, wie es sie in Ostdeutschland vor 30 Jahren gegeben habe, wäre man weit entfernt.