Dabei denken sie auch über die deutsche Grenze hinaus, wie ein Beispiel zeigt, das die Vizepräsidentin der Bundesrechtsanwaltskammer, Ulrike Paul, nennt: "Wenn man einen Hubschrauber kauft, dann ist der, glaube ich, auf der Isle of Man umsatzsteuerfrei, das heißt, ich würde dann einem Mandanten raten, den auf der Isle of Man zu kaufen, weil er dann neunzehn Prozent billiger ist und nicht in Deutschland."