Scholz hob die Handlungsfähigkeit der Ampel-Regierung hervor. Die Sommerpause sei für die Bundesregierung produktiv gewesen, so dass das Parlament nun viel zu tun habe. Für die Zukunft hätten sich die Minister vorgenommen, geräuschloser zusammenzuarbeiten.



Zuvor hatte Bundesfinanzminister Christian Lindner die Ampel verteidigt. In dieser Regierung werde gehämmert und geschraubt. Das führe zu Geräuschen, aber es komme auch was raus. Scholz ergänzte, man werde hämmern und klopfen, aber mit Schalldämpfer.