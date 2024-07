Überraschend wurde auch die Grundmandatsklausel abgeschafft, die Parteien den Einzug in den Bundestag in Fraktionsstärke ermöglichte, wenn sie zwar weniger als fünf Prozent aller Zweitstimmen bundesweit, mindestens aber drei Wahlkreise per Erststimme gewonnen haben.

Die von der Ampel-Koalition eingeführte Neuregelung gilt seit dem Juni und würde so erstmals bei der nächsten Bundestagswahl greifen. Dagegen haben 195 Mitglieder der Unions-Bundestagsfraktion, die bayerische Regierung, die Linke-Bundestagsfraktion, die CSU und die Linke als Parteien sowie mehr als 4.000 Privatpersonen aber Verfassungsbeschwerden eingereicht.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Annette Riedl Linke und CSU erwarten nun den Stopp der Reform. "Ich glaube nicht, dass das Gericht das durchgehen lässt", sagte Linke-Politiker Gregor Gysi der Funke-Mediengruppe. "In der jetzigen Form versucht die Ampel, das Wahlrecht so zu ändern, dass zwei Oppositionsparteien nach Hause geschickt werden." Ähnliches sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt der Mediengruppe Bayern: Karlsruhe müsse "diese Wahlrechtsmanipulation" stoppen.



Das BVerfG könnte das reformierte Bundestags-Wahlrecht tatsächlich beanstanden. Das deutete sich zumindest in der zweitägigen mündlichen Verhandlung in Karlsruhe im April an.

Insbesondere die Abschaffung der Grundmandatsklausel bei Beibehaltung der Fünf-Prozent-Hürde wurde von der Richterbank kritisch hinterfragt. Sie würde zum Beispiel für die Linke, aber auch für die CSU ein Problem.

Bildrechte: IMAGO / Wolfgang Maria Weber Holt die CSU nach dem neuen Wahlrecht weniger als fünf Prozent bundesweit, käme sie nicht mehr in den Bundestag, auch wenn ihre Direktkandidaten ihre Wahlkreise gewinnen, was in fast allen regelmäßig der Fall ist. Da die Unionspartei aber nur in Bayern antritt, kommt sie bundesweit auf wenige Zweitstimmen. Das Ende der Grundmandatsklausel gefährdet aber vor allem die Linke, die nach der Wahl 2021 nur damit noch in den Bundestag kam.



Die Abschaffung der Grundmandateklausel war von der Ampel-Mehrheit überraschend kurz vor der Beschlussfassung eingebracht worden. An einem Sonntag war der Plan über Medien bekannt geworden, am Mittwoch dann im Innenausschuss und am Freitag im Bundestag beschlossen worden.

Gesprochen wurde in der mündlichen Verhandlung auch über dieses kurze Verfahren. Und zu seinen möglichen Auswirkungen auf künftige Wahlen sagte Verfassungsrichter Ulrich Maidowski: "Das fühlt sich nicht gut an." So könnte das Gericht nun bestimmen, dass die Grundmandatsklausel wieder gelten müsse. Möglich wäre aber auch eine Herabsetzung der Fünf-Prozent-Klausel, zum Beispiel auf drei Prozent. Auch das war in Karlsruhe diskutiert worden.

Am meisten gesprochen wurde vor dem Gericht aber über die neue Zweitstimmendeckung, wonach Wahlkreissieger nur dann Abgeordnete werden können, wenn das Zweitstimmenergebnis ihrer Partei es hergibt. Die Gewählten mit den schlechtesten Erststimmen-Ergebnissen sollen dann leer ausgehen. Auch außerhalb des Gerichts übten aber unabhängige Fachleute Kritik an der Reform, die ein prekäres Wahlrecht geschaffen habe.