Es gibt da diese Geschichte zur Ansiedlung von Intel, warum der Chiphersteller seine neue Fabrik lieber in Sachsen-Anhalt als in Sachsen bauen will. Diese Geschichte kursiert unter Journalisten. Sie wird in Kneipen erzählt, in den Fluren der Landtage und auch Rico Gebhardt, Fraktionschef der sächsischen Linken, kennt sie: "Was ich weiß, ist, dass sich Intel auch deswegen für Sachsen-Anhalt entschieden hat, weil sie dort grünen Strom haben. Das heißt regenerative Energie zu 100 Prozent für ihr neues Werk haben. Das konnte Sachsen ihnen nicht gewährleisten."