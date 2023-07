Linken-Chefin Janine Wissler will angesichts anhaltender parteiinterner Querelen einen "Neustart" für ihre Partei. Wissler sagte am Sonntag im ARD-"Sommerinterview", nötig sei zum Beispiel die Öffnung zu sozialen Bewegungen, zu Gewerkschaften und zur Klimabewegung. Der Bundesregierung warf sie vor, sie mache zu wenig für den Klimaschutz. Die Ampel-Koalition weiche die Klimaziele auf. Mehr Klimaschutz dürfe aber zugleich nicht die Menschen mit wenig Einkommen noch mehr finanziell belasten. "Gerade in Zeiten wie diesen braucht es eine linke Opposition, die sich stark macht für soziale Gerechtigkeit", sagte Wissler.