Es sei "wichtig und gut", dass das Gesetz vorsehe, "dass in den Kommunen Wärmepläne aufgestellt werden müssen". Allerdings, so Kemfert: "Was wirklich ein Problem ist, dass immer noch fossile Heizungen im Bestand erlaubt sind und das auch für diverse Jahre. Und die 65-Prozent-Erneuerbare-Vorgabe soll aktuell nur für Neubauten in Neubaugebieten gelten. Damit ist es wirklich sehr sehr schwer, die Klimaneutralitätsziele im Gebäudesektor erreichen zu können." Schlimmstenfall liefen die Gasheizungen bis 2045 rein fossil weiter.