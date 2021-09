Die Wahl zum 20. Bundestag findet am 26. September 2021 statt. Die Wahllokale sind an diesem Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Alle Deutschen, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind und schon mindestens drei Monate in Deutschland wohnen, dürfen wählen. Sie erhalten einige Wochen vor dem 26. September eine Wahlbenachrichtigung. Diese enthält Wahltermin, Uhrzeiten und das zuständige Wahllokal. Ist eine Stimmabgabe am Wahltag nicht möglich, kann sie auch per Briefwahl erfolgen .

Sie wählen mit zwei Stimmen. Die Erststimme gilt dem Direktkandidaten, der im entsprechenden Wahlkreis antritt. Bei der Zweitstimme wiederum stehen Parteien zur Auswahl. Der bundesweite Anteil an diesen Stimmen entscheidet darüber, wie stark eine Partei später im Parlament vertreten ist. In die Sitze, die einer Partei nach den Zweitstimmen zustehen, werden die Direktmandate aus den Erststimmen eingerechnet.

Wer die meisten Erststimmen in einem der 299 Wahlkreise bekommt, zieht per Direktmandat in den Bundestag ein. Da aber das Parlament mindestens doppelt so viele Sitze hat, kommen daneben auch weitere Bewerber zum Zug. Deren Option: die Landesliste der jeweiligen Partei. Auf dieser hat jede Partei vor der Wahl auf Landesebene festgelegt, wen sie gern in den Bundestag entsenden möchte. Diejenigen, die weiter oben auf der Liste stehen, haben bessere Chancen.