Die Schwarze Null ist eine der Konfliktlinien zwischen konservativen und linken Kräften in der SPD. "Ich habe die schwarze Null noch nie für richtig gehalten", sagt Kaweh Mansoori, Direktkandidat für die SPD in Frankfurt am Main. Die Schwarze Null sei nur ein Chiffré für einen sparsamen, schlanken Staat. "Gerade die letzten Jahre haben gezeigt, dass das der falsche Weg ist. Und deswegen wollen wir diesen Weg auch nicht weitergehen."

Doch trotz unterschiedlicher Positionen: Die SPD ist im Wahlkampf so geschlossen aufgetreten wie lange nicht mehr. Die Mitglieder haben sich hinter Olaf Scholz vereint, sagt der 33-Jährige Bundestagskandidat aus Frankfurt. Südhessen gelte traditionell als sehr linker Bezirk innerhalb der Partei. "Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren auch gelernt, dass wir nicht für Solidarität stehen können und uns dann untereinander streiten wie die Kesselflicker."

Daher sei der aktuelle Burgfrieden auch nicht so stabil, sagt Politikwissenschaftler Oliver Lembcke: "Ich glaube, das in der Partei selbst die Frage auftreten wird, ob man sozusagen einen linken Parteivorsitzenden mit einem moderaten Kanzlerkandidaten verbinden kann, wenn man jetzt nach außen tritt, um mit den anderen Parteien zu verhandeln." Aus seiner Sicht würde sich zeitnah die Pluralität an Themen und Stimmungen in der SPD zeigen. "Die Tradition der SPD sich selber in diesen Fragen vorzuführen und sich zu zerlegen, ist ebenfalls relativ groß."