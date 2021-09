Bei der Bundestagswahl am Sonntag hat es in Thüringen keine ungewöhnlichen Vorkommnisse gegeben. Landeswahlleiter Günter Krombholz sagte MDR THÜRINGEN, es habe weder Verwechslungen noch fehlende Wahlzettel oder ähnliches gegeben.

Bei der Bundestagswahl in Thüringen ist in den Wahllokalen soweit alles nach Plan verlaufen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Kleinere Diskussionen über fehlende Schutzmasken oder vergessene Personalausweise würden jetzt von den Kreiswahlleitern zusammengetragen und ausgewertet. Diese seien aber nicht relevant für das Ergebnis, so Krombholz.

Schriftliche Beschwerden lägen ihm bisher nicht vor. Alle Wahllokale hatten pünktlich geöffnet und ebenso pünktlich wieder geschlossen. Anders war es am Sonntag in Berlin: In der Hauptstadt hatte es teils umfangreiche technische und organisatorische Probleme bei den Wahlen gegeben.