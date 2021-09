Das sah wenig überraschend auch Tina Rudolph von der SPD so. Die 30-jährige Ärztin verpasste zwar knapp das Direktmandat im Westthüringer Wahlkreis 190, zieht aber über die Landesliste in den Deutschen Bundestag ein. Für eine mögliche Ampel-Koalition mit Grünen und FDP sieht sie Schnittmengen mit beiden Parteien: mit Grünen beispielsweise im sozialen Bereich, mit der FDP bei Freiheitsrechten, im Verbraucherschutz oder in der Digitalisierung.

Angriffslustig reagierte FDP-Mann Gerald Ullrich auf diese mögliche Ampel-Anbahnung. "Wir werden mit denen in einer Koalition regieren, wo am meisten FDP durchkommt", sagte er. Die Liberalen seien kein Mehrheitsbeschaffer. Wenn sie wollen, dass wir das fünfte Rad am Wagen sind, werden sie sehen, was sie davon haben", sagte er mit Blick auf Rudolph. Mit dem abgewandelten Christian-Lindner-Satz, der 2017 in die Geschichte einging, und "Träumen von Jamaika" ein jähes Ende versetzte, setzte Ullrich noch einen drauf: "Sollte man das von uns wollen, dann gilt immer noch: lieber nicht, als schlecht regieren."