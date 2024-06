Wer keine Briefwahl macht und am Sonntag in der Wahlkabine Schweißausbrüche vermeiden will, der hat zumindest die Chance, sich via Internet ein bisschen vorzubereiten. Unter europartycheck.de gibt’s eine Wahlhilfe. Die hat Philipp Thomeczek von der Universität Potsdam mit mehreren Wissenschaftlern entwickelt: "Also es gibt in dem Tool die Parteipositionen. Die sind über eine Umfrage unter Parteiexpertinnen und -experten entstanden. Das heißt, da haben wir die dann gefragt die SPD wo steht die in der Wirtschaftspolitik oder die CDU wo steht die zum Beispiel bei gesellschaftspolitischen Themen, Migration, Zuwanderung beispielsweise. Und das Ganze haben wir dann eingespeist in dieses Tool. Und die gleichen Fragen bekommen dann auch die Wählerinnen und Wähler, die das nutzen wollen und am Ende wird das dann verrechnet."