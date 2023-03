In den Raffinerien im brandenburgischen Schwedt und im sachsen-anhaltischen Leuna etwa wurden bisher ein Drittel des deutschen Bitumens produziert — vor allem für Ostdeutschland. Seit dem Import-Stopp für russisches Pipeline-Öl ist das vorbei. "Das russische Erdöl, das vornehmlich über die Druschba-Pipeline an die Raffinerien gelandet wurde, ist ein besonders schweres Öl und für die Bitumen-Herstellung besonders gut geeignet gewesen", sagt Marco Bokies, Geschäftsführer des Deutschen Asphaltverbands.

Schwedt und Leuna bekommen jetzt Öl per Tanker aus dem Nahen Osten. Das treibt die Logistikkosten hoch und das Bitumen lässt sich daraus auch gar nicht so leicht gewinnen wie aus dem russischen Erdöl. Auch wenn das Bitumen künftig aus im westlichen Deutschland gelegenen Raffinerien bezogen werde, sei der Aufwand "gewaltig", so Marco Bokies: "Es gibt ja keine Pipelines".