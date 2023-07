Das Land Bayern will beim Bundesverfassungsgericht Klage gegen den Länderfinanzausgleich einreichen. Das hat das Kabinett am Dienstag beschlossen. Der Freistaat hatte die Klage bereits seit Längerem angekündigt und immer wieder Kritik an der Maßnahme geäußert, die vorsieht, finanzielle Mittel zwischen Bund und Ländern sowie den Ländern untereinander umzuverteilen.