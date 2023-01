Vorstoß aus Bayern Sachsen lehnt Kürzungen beim Länderfinanzausgleich ab

Nach den Silvester-Ausschreitungen in Berlin fordert die CSU in Bayern Änderungen am Länderfinanzausgleich. Bayern als größter Geber wirft dem größten Nehmer Berlin vor, nicht ausreichend in Recht und Ordnung zu investieren. Deshalb will Bayern Leistungen kürzen. In Sachsen, dem zweitgrößten Empfängerland, stößt die Forderung auf Unverständnis.