Stromerzeuger haben bereits die Vorlage von Eckpunkten einer Kraftwerksstrategie durch den Bund begrüßt. Der Energiekonzern RWE bekräftigte sein Interesse am Bau wasserstofffähiger Gaskraftwerke. RWE plane, sich an den Ausschreibungen zu beteiligen, erklärte das Unternehmen am Montag. Wichtig seien jedoch die Details und dass die Ausschreibungen so schnell wie möglich erfolgten. RWE will nach früheren Angaben bis 2030 in Deutschland vor allem an eigenen Kohlekraftwerksstandorten mindestens drei Gigawatt Kapazität errichten.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd