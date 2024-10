Warum Butter so teuer ist wie nie, ist buchstäblich eine Preisfrage. Und der Preis – so lehren es uns die Wirtschaftswissenschaftler – entsteht durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage.

Also Anruf bei einem, der anbietet. Frank Lenz, Milchbauer in Schinne in der Altmark, erklärt: "Es zeichnet sich immer mehr ab, dass das Milchaufkommen insgesamt sinkt. Bisher ist immer nur die Anzahl der Bäuerinnen und Bauern gesunken, aber die Milchmenge ist gleich geblieben. Doch dieser Trend zeigt jetzt nach unten, womit abzusehen ist, dass wir einen strukturellen Milchrückgang in Deutschland haben und zurzeit auch in Europa."