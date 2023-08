In Mitteldeutschland gibt es bereits jetzt – gemessen an der Bevölkerung – weniger Gastronomiebetriebe als in fast allen anderen Bundesländern. Das ergaben Berechnungen des MDR-Magazins "Umschau" mit den aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Stand Ende 2021). Je 100.000 Einwohner sind es 142 Firmen und damit 20 Prozent weniger als im Durchschnitt aller Bundesländer. Der liegt bei 179 Unternehmen je 100.000 Einwohner.



Die geringste Gastrofirmen-Dichte gibt es in Brandenburg, es folgen Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die höchste Dichte gibt es in Berlin und dem Saarland.