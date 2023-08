Die Hauptgeschäftsführerin des Dehoga-Bundesverbandes Ingrid Hartges erklärt den Rückgang in den Corona-Jahren 2020 und 2021 mit dem schließungsbedingten Umsatzrückgang und der schwierigen Nachfolgersuche. Sie sagte: "Es sind natürlich auch viele, die jahrzehntelang selbstständig waren, auch zermürbt gewesen. Also gerade in der Generation 60, die einfach keine Kraft mehr haben. Und es finden sich leider oftmals keine Nachfolger."

Gastro in Corona-Zeiten: Kellner mit Mundschautz Bildrechte: IMAGO / NurPhoto

Das war in Mitteldeutschland und in den anderen Bundesländern im gleichen Maß der Fall. 2021 waren es in den drei mitteldeutschen Ländern sieben Prozent (das Mittel aller Bundesländer sechs Prozent), 2020 waren es in Mitteldeutschland und deutschlandweit zwölf Prozent. In den Vor-Corona-Jahren seit 2015 hat sich die Zahl der Gastrobetriebe kaum verändert. Die Werte lagen in Mitteldeutschland zwischen +0,2 und -1,1 Prozent, in Deutschland -0,2 und +0,6 Prozent.