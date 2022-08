Auch Geringverdiener profitieren besonders stark von den Entlastungspaketen. Diese kompensieren bei Alleinlebenden mit einem Monatsnettoeinkommen von unter 900 Euro die Preissteigerungen zu 75% und bei Paaren mit zwei Kindern und einem Nettoeinkommen von 2.000 bis 2.600 Euro zu 64%. Hier greifen sowohl Einmalzahlungen, wie z.B. die Energiepreispauschale oder der Kinderbonus als auch steuerliche Entlastungen. In absoluten Zahlen ist für diesen Haushaltstyp die Entlastung durch Steuern, Transferzahlungen und preislichen Entlastungen mit 1.060 Euro im Jahr absolut am höchsten. Diese Werte für ein Paar mit zwei Kindern gelten indes nur, sofern beide Erwachsenen erwerbstätig sind. Bei nur einem Verdiener reduziert sich dieser Betrag um 300 Euro, weil die Energiepreispauschale nur erwerbstätigen Personen zu Gute kommt.

Bei den Entlastungspaketen gibt es auch Verlierer, also Menschen, die kaum davon profitieren. Und das sind Senioren mit geringen Renten. Alleinstehende Ruheständler, die z.B. von knapp 900 Euro netto im Monat leben müssen und keinen Anspruch auf Wohngeld haben, kommen nur auf eine Entlastung von 10 %. Das liegt vor allem daran, dass diese Rentner keine Steuern zahlen und demzufolge auch nicht von steuerlichen Entlastungen profitieren können. Das größte Problem ist jedoch, dass die Ruheständler keine Energiepreispauschale bekommen. "Hier zeigt sich eine klare Lücke in dem Entlastungspaket", so die Autoren der Studie. Sie sehen dringenden Nachholbedarf seitens der Politik, auch diese Personengruppe stärker zu entlasten.