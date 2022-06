Chaos an Airports Ausländische Hilfskräfte sollen schnell auf Flughäfen helfen können

An den Flughäfen in Deutschland kommt es wegen Personalmangels immer wieder zu langen Schlangen beim Check-in und der Gepäckabfertigung. Um Abhilfe zu schaffen, sollen ausländische Hilfskräfte eingesetzt werden. Die Bundesregierung unterstützt die Pläne und hat nun vorgestellt, welche Maßnahmen sie ergreifen will.