Insolvenzverfahren Wie es mit den Galeria-Karstadt-Kaufhof-Filialen jetzt weitergeht

Was passiert, wenn das letzte große Kaufhaus am Platz schließt, kann man in Halle an der Saale gut beobachten. Vor knapp anderthalb Jahren hat die Galeria-Filiale am Markt dichtgemacht. Ein Einschnitt für Händlerinnen und Händler in der Innenstadt, sagt Beate Fleischer. Sie betreibt ein Dessous-Geschäft in der Nähe und engagiert sich beim Händlerverband Citygemeinschaft Halle.