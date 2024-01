In der Chemnitzer Innenstadt beginnt im Februar der Umbau des prägnanten Einzelhandelskaufhauses. Entworfen vom weltbekannten Stararchitekten Helmut Jahn, soll es sozusagen Facelifting erhalten. Schon in wenigen Tagen wollen die neuen Eigentümer , die CMC Center Management GmbH, die zur Krieger-Gruppe gehört, loslegen. Nach eigenen Angaben sollen neue Türen und Fenster eingebaut und das Erdgeschoss umgestaltet werden. Mitte Mai sollen dann zwei Cafés eröffnen.

Anders als an anderen Standorten bestehe mit der Warenhauskette am Chemnitzer Standort ein langfristiger Mietvertrag zu guten Konditionen. Sechs bis sieben Prozent der Umsatzbelastung würde die Galeria an Miete zahlen, wie Andreas Uhlig blicken ließ. Damit sei es möglich, das Haus wirtschaftlich zu betreiben, sowohl für die Eigentümer als auch für die Handelskette. Doch ob die Galeria Kaufhof in Chemnitz bleibt, hängt vom Insolvenzverfahren ab. Anfang des Jahres hatte die Handelskette zum dritten Mal Insolvenz angemeldet.