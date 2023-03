Bereits im ersten Insolvenzverfahren 2020 hatte sich die Zahl der Schließungsfilialen wegen solcher Zugeständnisse in letzter Minute noch verringert. Derzeit plant der Konzern 52 Filialen zu schließen, davon auch die in Leipzig. Wie die "Leipziger Volkszeitung" berichtet, gehört die Immobilie in der Messestadt der RFR-Holding eines deutsch-amerikanischen Unternehmers mit Sitz in den USA. Gerade an attraktiven Standorten, so vermutet Handelsexperte Erik Meier von der Handelshochschule Leipzig im Gespräch mit MDR AKTUELL, ließen sich Eigentümer nicht auf geringere Mieten ein.



Zudem steht offenbar noch die Übernahme einzelner Warenhausstandorte durch andere Händler im Raum. Wie Galeria bereits im Januar mitteilte, äußerte unter anderem die Dortmunder Modehandelskette "Aachener" Interesse. Ein Durchbruch ist in den Gesprächen aber bislang offenbar nicht erzielt worden.