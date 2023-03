Anfang 2021 und Anfang 2022 noch einmal musste der geschrumpfte Handelsriese angesichts der Corona-Pandemie um staatliche Unterstützung bitten. Insgesamt griff der Wirtschaftsstabilisierungsfonds dem Traditionsunternehmen in zwei Hilfsaktionen mit 680 Millionen Euro unter die Arme – ohne Erfolg

Ende Oktober suchte der Konzern zum zweiten Mal Rettung in einem Schutzschirm-Insolvenzverfahren. Als Grund für die bedrohliche Lage des Unternehmens nannte Konzernchef Miguel Müllenbach damals in einem Mitarbeiterbrief die explodierenden Energiepreise und die Konsumflaute in Deutschland.