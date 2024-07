Nach Insolvenz ADAC übernimmt alle Reisebüros von Galeria

17. Juli 2024, 20:42 Uhr

Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern ist auch in der Reisebranche tätig. Nun hat Galeria Kaufhof Karstadt seine Reisebüro-Sparte an den ADAC verkauft. Die Übernahme soll im Oktober erfolgen, alle Beschäftigten werden den Angaben nach übernommen. Die Warenhauskette Galeria hat eine schwere Krise samt Insolvenzverfahren hinter sich. Mit dem Verkauf will sich das Unternehmen mehr auf das Kerngeschäft konzentrieren.