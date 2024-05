Die Gläubigerversammlung von Galeria Karstadt Kaufhof hat dem Sanierungsplan für die insolvente Warenhauskette zugestimmt. Das teilte der Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus am Dienstag in Essen mit. Die Entscheidung sei gut für die Belegschaft, aber auch für die Gläubiger, die zumindest einen Teil ihres Geldes erhielten, sagte er. Die Insolvenzquote beträgt demnach 2,5 Prozent.

Das zuständige Gericht bestätigte den Insolvenzplan den Angaben zufolge bereits. Mit Ablauf von zwei Wochen ist die Entscheidung damit rechtskräftig. Die Quote – also der Anteil der Forderungen, den die Gläubiger noch bekommen – könnte noch erhöht werden, sollte Galeria Zahlungen vom ehemaligen Mutterkonzern Signa erhalten. Dazu liefen aktuell Vergleichsgespräche mit Insolvenzverwaltern in Österreich, sagte Denkhaus weiter.