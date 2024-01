Nach Angaben des Verbandes nannten die Unternehmen als größte Herausforderungen die Anhebung der Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie, die steigenden Personalkosten sowie die höheren Kosten bei Lebensmitteln und Energie . Insgesamt beurteilten viele Firmen ihre Aussichten schlecht. Jedes dritte Unternehmen befürchtet, 2024 Verluste zu machen. Nur ein Drittel geht davon aus, sich am Markt behaupten zu können. Ein weiteres Drittel machte dazu keine Angaben.

Dehoga-Präsident Guido Zöllick forderte die Politik auf, die Rahmenbedingungen für die Gastronomen zu verbessern. Immer neue Belastungen seien fehl am Platz. An vorderster Stelle nannte Zöllick die Rückkehr zu einer einheitlichen Mehrwertsteuer auf Speisen in Höhe von sieben Prozent: "Es ist absurd, dass für das Essen in der Gastronomie wieder 19 Prozent Mehrwertsteuer gelten, während das Essen to go, der Fertigsalat aus dem Supermarkt und die Essenslieferung weiterhin mit sieben Prozent besteuert wird."