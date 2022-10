Das Thema Gemeinwohl werde für Mitarbeiter und vor allem für Investoren von Unternehmen zunehmend wichtiger, so die Einschätzung von Prof. Timo Meynhardt von der HHL Leipzig Graduate School of Management, der als einer der führenden Experten zum Thema Gemeinwohl gilt. Die traditionelle Wirtschaftsweise, Produkte herzustellen, Arbeitsplätze zu schaffen und Steuern zu zahlen als Beitrag an die Gesellschaft, reiche nach seiner Einschätzung heute nicht mehr aus. Heute bedeute der Gemeinwohlbeitrag zum Beispiel, sich für die Region zu engagieren, und die Lieferketten zu überprüfen auf eine ethisch einwandfreie Herkunft.

In Deutschland werde die Diskussion um das Gemeinwohl mittlerweile intensiv geführt. Hier machten sich über 80 % der Bürgerinnen und Bürger Gedanken über das Gemeinwohl. In der Schweiz sei der Anteil mit 70 % etwas geringer, in Japan liege der Anteil nur bei rund 60 %. Als Gründe dafür nimmt Meynhardt viele Sorgen in der Bevölkerung wahr. In der Politik und auch in der Wirtschaft würde daher zunehmend um Lösungen gerungen. So habe sich die Situation in den letzten Jahren deutlich verändert. Daher stehe Deutschland im internationalen Vergleich wegen der hohen Aufmerksamkeit auf das Thema relativ gut da.