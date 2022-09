Ungeachtet der Verstaatlichung des Düsseldorfer Energie-Konzerns Uniper hält Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck an der umstrittenen Gasumlage fest. Der Grünen-Politiker sagte am Mittwoch in Berlin, die Umlage werde wie geplant zum 1. Oktober eingeführt. Sie sei als Brücke notwendig, um die Finanzierung von Uniper sicherzustellen.