Der angeschlagene Energiekonzern Uniper soll unter staatliche Kontrolle kommen. Wie der Konzern mitteilte, befindet sich Uniper dazu in abschließenden Gesprächen mit dem Bund und dem finnischen Mutterkonzern Fortum. Es sei unter anderem eine Kapitalerhöhung in höhe von acht Milliarden Euro geplant, die ausschließlich durch den Bund gezeichnet werden solle.

Zudem solle der deutsche Staat die derzeit von Fortum gehaltenen Uniper-Aktien erwerben. Im Ergebnis sei vorgesehen, dass der Bund damit eine signifikante Mehrheitsbeteiligung an Uniper erhält. Fortum hält derzeit noch knapp 78 Prozent an Uniper.

Kommt es zu einer entsprechenden Einigung, könnte das auch die geplante Gasumlage kippen. Nach ARD-Informationen hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bereits bei einer internen Sitzung der Grünen juristische Zweifel vorgebracht. Es sei fraglich, ob die Gas-Umlage noch rechtens sei, sollte der Gashändler Uniper verstaatlicht werden.



Uniper ist der größte Gasimporteur in Deutschland und war wegen der ausbleibenden russischen Lieferungen in finanzielle Not geraten. Um bestehende Verträge einzuhalten, musste der Konzern deutlich teurere Alternativen einkaufen.