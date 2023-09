Das Ziel ist es, so Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis90/die Grünen), unabhängiger von asiatischen Märkten zu werden. Im MDR-Interview sagte Habeck, man habe in der Coronazeit oder im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gespürt, wie schmerzhaft es sei, wenn Deutschland in Schlüsselindustrien abhängig sei.

Von der aktuellen Vier-Milliarden-Euro-Förderung profitieren 31 Unternehmen in ganz Deutschland. 13 davon produzieren und entwickeln in Thüringen und Sachsen. Darunter auch die Firma X-Fab MEMS foundry GmbH aus Erfurt. Das Unternehmen führt mikroelektronische System zusammen in den Bereichen Automotive, biomedizinische Anwendungen und in der Industrie. Geschäftsführer Gabriel Kittler plant, mit der Förderung einen neuen Technikstandort in Erfurt aufzubauen, in dem in den kommenden fünf Jahren verschiedene Halbleitertechnologien zusammengeführt werden sollen. Für ihn ist das kofinanzierte Förderprogramm ein wichtiges Signal an deutsche Unternehmen.