Intel in Magdeburg: Diese Fachkräfte werden gebraucht

Dennoch wird Intel in den nächsten Jahren auch verstärkt in den Schulen der Region präsent sein. Da nun auch der taiwanesische Chiphersteller TSMC angekündigt hat, in Dresden eine neue Chipfabrik bauen zu wollen, dürfte das Thema Personal in der Region noch um einiges wichtiger werden. In einer unmittelbaren Konkurrenz sieht man sich aber offensichtlich nicht, denn man habe sich über das Thema Ausbildung umfangreich auch in Dresden informiert, so Stefanie Klemmt.